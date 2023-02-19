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1 час назад

Раскрыта стоимость подарка Прилучного супруге на день рождения

Ирина Лебедева

Зепюр Брутян, жене Павла Прилучного, накануне исполнилось 27 лет. Актер устроил супруге ужин при свечах и с живой музыкой, и вручил коробочку с драгоценным украшением. Как пишет СтарХит, это колье Cartier Juste un Clou из белого золота с 36 бриллиантами классической огранки. Цена на сайте посредников, как узнали журналисты, от 500 до 660 тысяч рублей.

Раскрыта стоимость подарка Прилучного супруге на день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В завершение ужина в честь Зепюр выступили артисты с огненным шоу и фейерверками.

«Это был лучший день рождения», - позднее написала Брутян в социальных сетях.

Поклонники известного на всю страну актера Павла Прилучного в свое время были ошарашены его разводом с Агатой Муцениеце, после чего их еще больше удивила новая свадьба актера с его коллегой по цеху Хепюр Брутян. Этой весной молодые внезапно поженились, однако об их романе было мало кому известно.

Слухи о том, что Павел Прилучный и его новая супруга ждут ребенка, появились еще в конце прошлого года, однако пара хранила молчание. И лишь в день рождения Зепюр объявила о своей беременности. Для Зепюр этот ребенок станет первым, а для Павла — третьим. Актер воспитывает двоих детей от брака с Агатой Муцениеце — 6-летнюю Мию и 10-летнего Тимофея.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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