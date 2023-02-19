Джиган не появился на дне рождения сына

На днях сыну рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой Давиду исполнилось три года. Оксана устроила в честь наследника роскошную вечеринку в африканском стиле. На вечеринке в честь именинника были пальмы, аниматоры, звери, шары, разнообразное угощение. Мальчика буквально завалили подарками.

Мама Давида красовалась в наряде зебры. Папа на празднике отсутствовал. В социальных сетях Самойлова намекает на сложности в семье. Джиган рассказывает, что у него проблемы со здоровьем. Но по некоторым данным, - пишут 7days.ru, - глава семейства вновь проходит лечение в специализированной клинике. В интернет попали фотографии, где видно, что рэпер сильно избит.

В настоящий момент в СМИ появилась информация, что Джиган находится в частном медучреждении «Роса» города Москвы.