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14 минут назад

Джиган не появился на дне рождения сына

Ирина Лебедева

На днях сыну рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой Давиду исполнилось три года. Оксана устроила в честь наследника роскошную вечеринку в африканском стиле. На вечеринке в честь именинника были пальмы, аниматоры, звери, шары, разнообразное угощение. Мальчика буквально завалили подарками.

Джиган не появился на дне рождения сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мама Давида красовалась в наряде зебры. Папа на празднике отсутствовал. В социальных сетях Самойлова намекает на сложности в семье. Джиган рассказывает, что у него проблемы со здоровьем. Но по некоторым данным, - пишут 7days.ru, - глава семейства вновь проходит лечение в специализированной клинике. В интернет попали фотографии, где видно, что рэпер сильно избит.

В настоящий момент в СМИ появилась информация, что Джиган находится в частном медучреждении «Роса» города Москвы.

Клиника помогает восстановиться после перенесённых психозов, нервных срывов, депрессий, а также там лечатся от различных зависимостей, в том числе наркотической.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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