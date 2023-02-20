Мартиросян раскрыл отношение к Урганту

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян раскрыл отношение к шоумену Ивану Урганту. В интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube, он назвал бывшего коллегу по программе «Прожекторперисхилтон» лучшим в мире ведущим.

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«Так как нет чемпионата мира по ведущим, нельзя сказать, кто чемпион. Но если бы было такое соревнование, Ваня бы занял первое место однозначно», — высказался Мартиросян.

По его словам, Ургант обладает тонким чувством юмора и является, к тому же, музыкальным ведущим, так как профессионально играет на музыкальных инструментах.

«Мне с Ваней Ургантом очень комфортно и очень смешно», — отметил комик. Он добавил, что смеялся до слез от шуток Урганта на съемках передачи «Прожекторперисхилтон».