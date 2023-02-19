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25 минут назад

Гарик Мартиросян назвал себя и Павла Волю несмешными людьми

Газета.Ru

Юморист Гарик Мартиросян считает, что его внешние данные и Павла Воли делают труднее их путь в юморе. При этом, по словам Мартиросяна, Воле даже сложнее, так как внешне он среднестатистический симпатичный мужчина. Об этом он рассказал в YouTube-интервью FAMETIME TV.

Гарик Мартиросян назвал себя и Павла Волю несмешными людьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Воля — уникальный человек. Чем мы с ним отличается от Гарика Харламова? Мы совершенно несмешные люди. И если я еще немного несуразный — в очках и с небольшим акцентом, то у Воли и этого нет. Не хочу его обидеть, но он самый обычный человек чисто внешне», — сказал Мартиросян.

Он подчеркнул, что работа над собой позволила Павлу Воле сделать себя одним из самых популярных комиков в России.

«Он настолько трудолюбивый, харизматичный, целеустремленный и всегда верит, что лучшее выступление — это следующее, что из несмешного обычного человека, сделал суперзвезду юмора», — сказал Мартиросян.

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