Гарик Мартиросян назвал себя и Павла Волю несмешными людьми

«Воля — уникальный человек. Чем мы с ним отличается от Гарика Харламова? Мы совершенно несмешные люди. И если я еще немного несуразный — в очках и с небольшим акцентом, то у Воли и этого нет. Не хочу его обидеть, но он самый обычный человек чисто внешне», — сказал Мартиросян.