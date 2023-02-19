Алексей Панин повеселился на концерте Верки Сердючки в Испании

Украинская звезда выступила в испанской провинции Аликанта 17 февраля. Именно там уже несколько лет живет открестившийся от России Алексей Панин. Мероприятие проходило в поддержку ВСУ. Во время концерта артист поднялся на сцену и поприветствовал публику. За свою пламенную речь актер был вознагражден поцелуем напарницы Андрея Данилко актрисы, исполняющей роль матери Верки Сердючки. Во время объятий Панин несколько раз похлопал артистку по попе.