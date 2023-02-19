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25 минут назад

Алексей Панин повеселился на концерте Верки Сердючки в Испании

Слово и Дело

Российский актер Алексей Панин стал специальным гостем на концерте Верки Сердючки в Испании.

Алексей Панин повеселился на концерте Верки Сердючки в Испании
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Украинская звезда выступила в испанской провинции Аликанта 17 февраля. Именно там уже несколько лет живет открестившийся от России Алексей Панин. Мероприятие проходило в поддержку ВСУ. Во время концерта артист поднялся на сцену и поприветствовал публику. За свою пламенную речь актер был вознагражден поцелуем напарницы Андрея Данилко актрисы, исполняющей роль матери Верки Сердючки. Во время объятий Панин несколько раз похлопал артистку по попе.

Незадолго до этого Алексею Панину пришлось опровергать слухи о собственной смерти. В одном из СМИ появилась информация, что актер погиб во время отпуска на Мальдивах.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Алексей Панин,
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