Малахова показали на Первом канале

Андрей Малахов появился на Первом канале в шоу «Сегодня вечером». Зрители увидели Малахова, который вел передачу до декабря 2017 года. Позже он перешел на телеканал «Россия-1», где работает до сих пор.

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А 18 февраля показали выпуск от 2016 года, который был посвящен советскому сериалу «Семнадцать мгновений весны». Тогда гостями студии были актеры, занятые в легендарном сериале. Также в съемках передачи участвовал певец Иосиф Кобзон.

В СМИ и социальных сетях обсуждают, нет ли у руководства канала планов вновь сменить ведущего шоу. Сейчас «Сегодня вечером» ведет Николай Цискаридзе, и, как неоднократно отмечал Станислав Садальский, рейтинги шоу крайне низкие, - рассказывает Экспресс Газета.