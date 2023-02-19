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57 минут назад

Малахова показали на Первом канале

Ирина Лебедева

Андрей Малахов появился на Первом канале в шоу «Сегодня вечером». Зрители увидели Малахова, который вел передачу до декабря 2017 года. Позже он перешел на телеканал «Россия-1», где работает до сих пор.

Малахова показали на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А 18 февраля показали выпуск от 2016 года, который был посвящен советскому сериалу «Семнадцать мгновений весны». Тогда гостями студии были актеры, занятые в легендарном сериале. Также в съемках передачи участвовал певец Иосиф Кобзон.

В СМИ и социальных сетях обсуждают, нет ли у руководства канала планов вновь сменить ведущего шоу. Сейчас «Сегодня вечером» ведет Николай Цискаридзе, и, как неоднократно отмечал Станислав Садальский, рейтинги шоу крайне низкие, - рассказывает Экспресс Газета.

Ранее продюсер Разин обвинил шоу Малахова в попытке дискредитации его личности.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Андрей Малахов,Иосиф Кобзон,Первый канал,
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