Катя Лель осваивает духовные практики вдали от России

Катя Лель улетела к теплым морям, без дочери и супруга. Дочь Эмилия учится, а муж-бизнесмен занят работой. Певица сообщила в микроблоге, что пребывает на Бали, где совмещает отдых с освоением новых духовных практик. Так, она теперь исполняет исцеляющие мантры, - информирует gazeta.ru.