Катя Лель осваивает духовные практики вдали от России

Катя Лель улетела к теплым морям, без дочери и супруга. Дочь Эмилия учится, а муж-бизнесмен занят работой. Певица сообщила в микроблоге, что пребывает на Бали, где совмещает отдых с освоением новых духовных практик. Так, она теперь исполняет исцеляющие мантры, - информирует gazeta.ru.
«Чудесного утра с Бали! Как ваше настроение? Посылаю вам лучики любви и света, дорогие мои! Да, теперь я пою еще и исцеляющие мантры, реально волшебные, как проводник света», — заявила Лель.
Ранее Катя Лель рассказала, как вылечила издалека Анастасию Волочкову. Балерина, отдыхая на Мальдивах, мучилась от боли в бедре и паху – внезапно всплыли старые травмы. Узнав об этом, Катя Лель решила помочь и, по словам певицы, вылечила ее, будучи на расстоянии.