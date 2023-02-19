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41 минуту назад

Стали известны подробности скандала в семье Дунаевских

Ирина Лебедева

Федор и Ирина Дунаевские прожили в браке 17 лет. Они воспитывают сына и дочь, а не так давно приняли решение об эмиграции. Однако неожиданно Ирина подала на развод и выставила супруга из квартиры.

Стали известны подробности скандала в семье Дунаевских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дунаевский был вынужден уехать из собственной квартиры, которую приобретал до брака и подарил супруге лишь потому, что та планировала заняться ее продажей для эмиграции. Обо всем этом актер рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.

«Я купил жилье до свадьбы за свои деньги. Переписал на жену без брачного договора, не потому что я болван. Просто мы собирались вместе эмигрировать в Германию. Хотели детям паспорта немецкие сделать и себе заодно, чтобы наследники потом там учиться могли. Я подарил ей квартиру, чтобы она продажей занималась», - объясняет он.

Федор Леонидович рассказал, что у его супруги появился другой мужчина. Это массажист, работающий неподалеку от клиники пластической хирургии, где она трудится. В результате Ирина активно занялась улучшением собственной внешности и выгнала мужа, - рассказывает СтарХит.

Дунаевский разгневан и собирается бороться за потерянные апартаменты и детей. Кроме того, он боится за Ирину – ее новый возлюбленные, по его мнению, вполне может оказаться мошенником, обхаживающим женщину только для того, чтобы завладеть дорогостоящей жилплощадью.

Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 в Москве, советский и российский актер, известен как исполнитель главной роли в фильме «Курьер» Карена Шахназарова, также снимался в картинах Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные».

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