Киркоров сообщил, что лег на операцию

«Тут стесняться нечего. В Америке не стесняются. Селин Дион недавно в соцсетях рассказала, что перестала петь, потому что у нее очень серьезная болезнь. Или там артисты выходят и рассказывают, что у них болезнь Паркинсона. Это нормально. Ненормально, что у нас пытаются все скрыть. Нам скрывать с Тимуром нечего», - объяснял певец.