Киркоров сообщил, что лег на операцию

В конце прошлого года Филипп Киркоров сообщил, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Певец даже демонстрировал результаты преображения, - пишет «Комсомольская Правда».
«Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение», - заявлял Филипп.
В январе поп-король российской эстрады признался, что медики занимались его лицом. Тогда же он говорил, что это не последний этап в его преобразовании.
А накануне Киркоров в микроблоге сообщил поклонникам, что снова лег в клинику.
«Тут стесняться нечего. В Америке не стесняются. Селин Дион недавно в соцсетях рассказала, что перестала петь, потому что у нее очень серьезная болезнь. Или там артисты выходят и рассказывают, что у них болезнь Паркинсона. Это нормально. Ненормально, что у нас пытаются все скрыть. Нам скрывать с Тимуром нечего», - объяснял певец.
Ранее Киркоров объяснил, почему он считает себя королем эстрады.
«У нас примадонна есть, императрица есть, принц есть, принц серебряный, император. Титул короля достался мне, и я с ним прекрасно справляюсь, у меня замечательные атрибуты от Dolce & Gabbana, и мне это все идет, как никому», - сказал Филипп.