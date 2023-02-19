В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
30 минут назад

Киркоров сообщил, что лег на операцию

Ирина Лебедева

В конце прошлого года Филипп Киркоров сообщил, что сделал пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Певец даже демонстрировал результаты преображения, - пишет «Комсомольская Правда».

Киркоров сообщил, что лег на операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение», - заявлял Филипп.

В январе поп-король российской эстрады признался, что медики занимались его лицом. Тогда же он говорил, что это не последний этап в его преобразовании.

А накануне Киркоров в микроблоге сообщил поклонникам, что снова лег в клинику.

«Тут стесняться нечего. В Америке не стесняются. Селин Дион недавно в соцсетях рассказала, что перестала петь, потому что у нее очень серьезная болезнь. Или там артисты выходят и рассказывают, что у них болезнь Паркинсона. Это нормально. Ненормально, что у нас пытаются все скрыть. Нам скрывать с Тимуром нечего», - объяснял певец.

Ранее Киркоров объяснил, почему он считает себя королем эстрады.

«У нас примадонна есть, императрица есть, принц есть, принц серебряный, император. Титул короля достался мне, и я с ним прекрасно справляюсь, у меня замечательные атрибуты от Dolce & Gabbana, и мне это все идет, как никому», - сказал Филипп.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий