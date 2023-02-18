Киркоров расплакался во время съемок клипа

«Кто-то должен играть роль короля. У нас примадонна есть, императрица есть, принц есть, принц серебряный, император. Титул короля достался мне, и я с ним прекрасно справляюсь, у меня замечательные атрибуты от Dolce & Gabbana, и мне это все идет, как никому», - сказал певец.