Киркоров расплакался во время съемок клипа

Филипп Киркоров прослезился во время съемок клипа на песню «Если ты уйдешь» на балладу Андрея Резника, сына знаменитого композитора.
Режиссер Николай Лебедев, который снял фильм «Нюрнберг», посчитал, что песня Киркорова подойдет в качестве саундтрека к его ленте. Причиной того, что народный артист расплакался, были кадры из фильма, - сообщает портал nation-news.
«Это история о любви. Ох, как забыть мою историю. В любом случае в ролик не войдут планы со слезой. Попросил Лебедева убрать их», — признался поп-король.
Киркоров уверен, что во время просмотра «Нюрнберга» зрители будут плакать. А Николая Лебедева Филипп Бедросович назвал любимым режиссером-современником.
Ранее Киркоров объяснил, почему он считает себя королем эстрады.
«Кто-то должен играть роль короля. У нас примадонна есть, императрица есть, принц есть, принц серебряный, император. Титул короля достался мне, и я с ним прекрасно справляюсь, у меня замечательные атрибуты от Dolce & Gabbana, и мне это все идет, как никому», - сказал певец.