Соседов стал жертвой злоумышленников

Сергей Соседов известен своими резкими замечаниями – музыкальный критик озвучивает свое мнение не смотря на регалии оппонентов. Недавно, к примеру, он нелицеприятно высказался по поводу вокальных данных Загитовой, и стал врагом многочисленных поклонников фигуристки.

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54-летний телеведущий редко пользуется социальными сетями. И, как пишет Экспресс Газета, злоумышленники этим активно пользуются, создавая от его имени фейковые аккаунты. Проблема стала настолько массовой, что в фанатском канале предупредили поклонников о необходимости быть внимательными.

«Дорогие друзья! Как известно, все популярные персоны имеют в соцсетях фейковые профили, созданные неадекватными людьми. Увы, Сергей Соседов не исключение. Не стоит добавлять их в друзья, лучше сразу их блокировать и отправлять жалобу на профиль».

С фальшивых страниц в социальных сетях могут не только подавать искаженную информацию, но и различными способами вымогать деньги.

Кинокритик Сергей Соседов осудил польскую актрису Барбару Брыльску после ее резких заявлений о России.

По мнению критика, Брыльска должна извиниться и «встать на колени» перед жителями всех российских городов, в которых она бывала.