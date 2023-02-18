Российские артисты отправили подарки на передовую спецоперации

Представители российского шоу-бизнеса в преддверии Дня защитника Отечества присоединились к масштабному сбору подарков в рамках проекта «Все для победы!», который курирует актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов
Как информирует РЕН ТВ, Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин отправили бойцам двадцать гитар со своими автографами.
«Брат, держись! Береги себя! Победа скоро! Поклон родным» - написал Певцов на одной из гитар.
Охлобыстин оставил автограф на всех инструментах, отметив, что на фронте «позитива много не бывает».
«Гойда, песня солдатская!» - сделал он шуточную надпись.
С момента начала СВО многие российские знаменитости разделились на два лагеря: одни в панике убежали из страны, другие же остались и, напротив, стали искать возможности помочь своей стране. Самой патриотичной оказалась «старая гвардия».