Российские артисты отправили подарки на передовую спецоперации

Представители российского шоу-бизнеса в преддверии Дня защитника Отечества присоединились к масштабному сбору подарков в рамках проекта «Все для победы!», который курирует актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов

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Как информирует РЕН ТВ, Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин отправили бойцам двадцать гитар со своими автографами.

«Брат, держись! Береги себя! Победа скоро! Поклон родным» - написал Певцов на одной из гитар.

Охлобыстин оставил автограф на всех инструментах, отметив, что на фронте «позитива много не бывает».

«Гойда, песня солдатская!» - сделал он шуточную надпись.