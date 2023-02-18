Стало известно об отмене концертов Клавы Коки

В Калуге и в Туле отменили концерты Клавы Коки. Организаторы сообщают, что виной тому - технические причины и все деньги за билеты будут возвращены. Концерты должны были пройти 20 и 21 февраля соответственно.
Почему произошла именно отмена мероприятия, а не его перенос – неизвестно, - пишет «Московский Комсомолец».
Ранее в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено заявление с просьбой организовать проверку песен Клавдии Высоковой (известна публике под псевдонимом Клава Кока) «Краш», «Мне пох» и «Пьяную домой».
К правоохранителям обратились общественники регионального отделения движения «Зов народа» в Калининградской области.