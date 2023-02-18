Новая песня Лободы не имела успеха у слушателей

Светлана Лобода в последнее время сменила имидж. Она более не роковая женщина в откровенных одеждах. У певицы другие наряды и другие песни. Но ее новая музыкальная композиция в стиле рэп у публики успеха не имела.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как пишут nation-news, песня на украинском языке не набирает даже сотни тысяч прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Это на порядок меньше, чем ранее представленные ею хиты.