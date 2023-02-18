Новая песня Лободы не имела успеха у слушателей

Светлана Лобода в последнее время сменила имидж. Она более не роковая женщина в откровенных одеждах. У певицы другие наряды и другие песни. Но ее новая музыкальная композиция в стиле рэп у публики успеха не имела.
Как пишут nation-news, песня на украинском языке не набирает даже сотни тысяч прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Это на порядок меньше, чем ранее представленные ею хиты.
Пользователи не оценили поступок певицы. Многие посчитали, что смена репертуара и образа не идут ей. Артистка провалилась в попытке «сойти за свою», написали подписчики.