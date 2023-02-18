В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Орбакайте анонсировала выход нового фильма со своим участием

Ирина Лебедева

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. В Америке обосновались ее супруг и дочь, а теперь туда еще приехал и старший сын. Но сама певица продолжает давать концерты и сниматься в кино в России.

Орбакайте анонсировала выход нового фильма со своим участием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В социальных сетях звезда появляется с перерывами, но сейчас прервала молчание и обратилась к подписчикам с информацией о новой серии картины с ее участием, - пишет teleprogramma.pro.

«В прокат выходит комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин». Приключения семьи Голубевых продолжаются», - сообщила Кристина.

Орбакайте снимается в комедии «Любовь-морковь» с Гошей Куценко.

Певец Борис Моисеев в свое время завещал квартиру в Юрмале вокалистке Кристине Орбакайте. Промоутер Сергей Лавров объяснил, почему артистка не смогла вступить в права наследования после смерти Моисеева.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,Гоша Куценко,Сергей Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий