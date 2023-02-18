Орбакайте анонсировала выход нового фильма со своим участием

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. В Америке обосновались ее супруг и дочь, а теперь туда еще приехал и старший сын. Но сама певица продолжает давать концерты и сниматься в кино в России.

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В социальных сетях звезда появляется с перерывами, но сейчас прервала молчание и обратилась к подписчикам с информацией о новой серии картины с ее участием, - пишет teleprogramma.pro.

«В прокат выходит комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин». Приключения семьи Голубевых продолжаются», - сообщила Кристина.

Орбакайте снимается в комедии «Любовь-морковь» с Гошей Куценко.