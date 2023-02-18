Мельникова призналась, что была близка к тому, чтобы спиться

Дарья Мельникова стала популярной после роли любительницы спорта Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». Юной актрисе тогда было всего 15 лет.
Звезда на YouTube-канале «Подкаст просто человек» рассказала, что сначала радовалась публичной известности. Однако вскоре начались проблемы. Она уже не могла просто гулять на улице. Стало некогда учиться.
«У меня только 8 классов образования, потому что весь 9-й снималась, потом сдала экзамены, а 10 и 11-ые сдавала экстерном. Учиться там вообще не могла. Я к тому, что ребенку-актеру придется организовывать какие-то условия жизни», — объяснила Дарья.
Мельникова уверена, что ребенку очень тяжело справиться со взрослыми проблемами. Об этом пишет СтарХит.
«Детям-актерам нужен психолог. Сто процентов! Много нюансов, которые детская психика просто тяжело переносит. Я понимаю прекрасно тех детей, которые больше в профессию не возвращались. Нужно быть аккуратным с этим. Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», — призналась звезда.
Сейчас актриса стала объектом нападок хейтеров из-за поведения ее экс-супруга Артура Смольянинова*. Она одна воспитывает двоих детей.
*Признан иноагентом в РФ.