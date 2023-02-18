Мельникова призналась, что была близка к тому, чтобы спиться

«Детям-актерам нужен психолог. Сто процентов! Много нюансов, которые детская психика просто тяжело переносит. Я понимаю прекрасно тех детей, которые больше в профессию не возвращались. Нужно быть аккуратным с этим. Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», — призналась звезда.