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55 минут назад

Мельникова призналась, что была близка к тому, чтобы спиться

Ирина Лебедева

Дарья Мельникова стала популярной после роли любительницы спорта Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». Юной актрисе тогда было всего 15 лет.

Мельникова призналась, что была близка к тому, чтобы спиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда на YouTube-канале «Подкаст просто человек» рассказала, что сначала радовалась публичной известности. Однако вскоре начались проблемы. Она уже не могла просто гулять на улице. Стало некогда учиться.

«У меня только 8 классов образования, потому что весь 9-й снималась, потом сдала экзамены, а 10 и 11-ые сдавала экстерном. Учиться там вообще не могла. Я к тому, что ребенку-актеру придется организовывать какие-то условия жизни», — объяснила Дарья.

Мельникова уверена, что ребенку очень тяжело справиться со взрослыми проблемами. Об этом пишет СтарХит.

«Детям-актерам нужен психолог. Сто процентов! Много нюансов, которые детская психика просто тяжело переносит. Я понимаю прекрасно тех детей, которые больше в профессию не возвращались. Нужно быть аккуратным с этим. Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», — призналась звезда.

Сейчас актриса стала объектом нападок хейтеров из-за поведения ее экс-супруга Артура Смольянинова*. Она одна воспитывает двоих детей.

*Признан иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Дарья Мельникова,
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