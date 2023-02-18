Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»

«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, «снайперов» бы не было. Лорка! Я очень люблю тебя, и я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — сообщила Арбенина.