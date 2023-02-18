Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы»

Диана Арбенина в социальных сетях сообщила о смерти Ларисы Пальцевой, директора легендарной группы. Лариса проработала с группой более 20 лет.
Причина смерти пока не озвучивалась. Арбенина поблагодарила Ларису за работу с коллективом и отметила, что группа очень многим обязана своему директору.
«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, «снайперов» бы не было. Лорка! Я очень люблю тебя, и я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — сообщила Арбенина.
Лариса Пальцева родилась в 1972 году в Ташкенте. В 2001-м она пришла работать в группу «Ночные снайперы». В 2013-м Лариса ушла из коллектива, но спустя недолгое время вернулась, - информирует СтарХит.
Также Пальцева работала с пресс-службой Пугачевой и Киркорова.
Ночные Снайперы — одна из ведущих российских рок-групп. Она была создана в 1993 году. Солисткой и автором большинства песен является Диана Арбенина. В группе играют соло-гитарист Денис Жданов, бас-гитарист Сергей Макаров, барабанщик Стас Веселов.