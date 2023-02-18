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24 минуты назад

Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы "Ночные снайперы"

Газета.Ru

Певица Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы» Ларисы Пальцевой, проработавшей с коллективом больше 20 лет. Об этом Арбенина рассказала в соцсетях группы.

Арбенина сообщила о смерти директора группы "Ночные снайперы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причину смерти Пальцевой исполнительница не назвала, но трогательно попрощалась с ней. Арбенина поблагодарила Пальцеву за веру в коллектив и пообещала продолжать их общее дело.

«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, «снайперов» бы не было. Лорка! Я очень люблю тебя, и я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала Арбенина.

Шоу-бизнес,Диана Арбенина,
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