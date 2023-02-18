Певица Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы» Ларисы Пальцевой, проработавшей с коллективом больше 20 лет. Об этом Арбенина рассказала в соцсетях группы.
Причину смерти Пальцевой исполнительница не назвала, но трогательно попрощалась с ней. Арбенина поблагодарила Пальцеву за веру в коллектив и пообещала продолжать их общее дело.
«Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, «снайперов» бы не было. Лорка! Я очень люблю тебя, и я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала Арбенина.