Концерт Инстасамки отменили в Перми

Концерт певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) отменен в Перми. Об этом сообщает издание 59.ru.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Выступление должно было пройти в концерт-холле «Свобода» 28 марта, однако его перенесли на весну 2024 года.

Выступать Инстасамка должна была с Moneyken, она должна была исполнить песни из альбомов Queen of Rap и Popstar. Известно, что отменены и некоторые другие концерты тура: в Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Курске и Челябинске.