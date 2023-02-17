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41 минуту назад

Концерт Инстасамки отменили в Перми

Газета.Ru

Концерт певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) отменен в Перми. Об этом сообщает издание 59.ru.

Концерт Инстасамки отменили в Перми
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Выступление должно было пройти в концерт-холле «Свобода» 28 марта, однако его перенесли на весну 2024 года.

Выступать Инстасамка должна была с Moneyken, она должна была исполнить песни из альбомов Queen of Rap и Popstar. Известно, что отменены и некоторые другие концерты тура: в Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Курске и Челябинске.

Известно, что Зотеева после отмены гастролей в России увеличила гонорар за свои выступления в пять раз. В появившемся в сети райдере артистки можно прочитать, что теперь она требует проживание в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом, кальян и личную охрану.

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