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21 минуту назад

Инстасамка попала в базу данных "Миротворец" из-за фейка

Газета.Ru

Российская рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) попала в украинскую базу данных "Миротворец".

Как пишет Telegram-канал Mash, она оказалась в списке людей, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за фейка.

Поводом для внесения артистки в базу стала фейковая новость о том, что девушка якобы задонатила почти миллион рублей армии России. Известно, что в России на Зотееву заведено административное дело по статье 5.61 КоАП — "Унижение чести и достоинства в неприличной форме". Заявление подал житель Тюмени после концерта певицы.

Арестович включен в базу сайта «Миротворец»

Ранее сообщалось, что Инстасамка после отмены гастролей в России увеличила гонорар за свои выступления в пять раз. В появившемся сети райдере артистки можно прочитать, что теперь она требует проживание в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом, кальян и личную охрану.

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