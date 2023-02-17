Инстасамка попала в базу данных "Миротворец" из-за фейка

Российская рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) попала в украинскую базу данных "Миротворец".

Как пишет Telegram-канал Mash, она оказалась в списке людей, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за фейка.

Поводом для внесения артистки в базу стала фейковая новость о том, что девушка якобы задонатила почти миллион рублей армии России. Известно, что в России на Зотееву заведено административное дело по статье 5.61 КоАП — "Унижение чести и достоинства в неприличной форме". Заявление подал житель Тюмени после концерта певицы.