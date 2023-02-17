Егора Крида хотят привлечь к уголовной ответственности

Под прицелом «Лиги безопасного интернета» во главе с Екатериной Мизулиной оказались сразу несколько популярных блогеров. Как сообщает Mash, общественная организация собрала круглый стол, в рамках которого обсудила пагубное влияние контента от интернет-звезд. А именно: Егора Крида, Илью Мэддисона, Юрия Хованского, Андрея «Mellstroy» Бурима и еще 11 блогеров хотят уголовно наказать за рекламу онлайн-казино, наркошопов и прочих незаконных товаров и услуг.

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Члены «Лиги безопасного интернета» обсудили этот вопрос вместе с представителями ФАС, РКН и МВД. Уже составлен список блогеров, на которых могут поступить заявления. Помимо уже перечисленных звезд, в нем оказались Buster (Вячеслав Леонтьев), Александр Парадеев (Paradeevich), Иван Шурпатов (Strogo), Роман Мокривский и Александр Зубарев.