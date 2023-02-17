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10 минут назад

Чулпан Хаматова призналась, что не видит перспектив в жизни в Латвии

Слово и Дело

Актриса Чулпан Хаматова в очередной раз рассказала о тяготахжизни в эмиграции. Артистка призналась, что не видит перспектив в Латвии и сожалеет, что когда-то пошла по актерскому пути, а не стала бухгалтером после обучения в Казанском финансовом институте.

Чулпан Хаматова призналась, что не видит перспектив в жизни в Латвии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Хаматовой, после переезда из России ей регулярно приходится сталкивать с трудностями.

«Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют опять сбалансировать равновесие. Но, жить, как жить, вообще не получается. Я не знаю перспектив, я даже не думаю о них», — заявила Чулпан.

Единственная радость в жизни Хаматовой сейчас — поклонники.Актриса радуется, когда ее узнают на улице и подходят к ней. В особенности Чулпан отметила украинцев.

«Конечно важно, когда люди на улице подходят. Обнимают украинские беженцы. Для меня это важно. Мне это очень важно», — заявила она.

На протяжении интервью актриса сидела с грустным лицом и с наворачивающимися слезами на глазах.

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