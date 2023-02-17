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10 минут назад

Селена Гомес призналась, что набрала вес из-за лекарств от волчанки

Газета.Ru

Певица и актриса Селена Гомес ответила на критику хейтеров из-за набора веса. Ее слова цитирует Page Six.

Селена Гомес набрала вес из-за лекарств от волчанки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, у нее происходят колебания веса из-за лекарств, которые она принимает.

«Когда я принимаю лекарства, я, как правило, набираю много веса, и это нормально. Когда я перестаю принимать препараты, я, как правило, худею», — объяснила она.

Гомес призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях и не писать гневные комментарии по поводу внешнего вида.

«Я не модель. У нас бывают дни, когда мы, возможно, чувствуем себя плохо, но я бы предпочла быть здоровой и заботиться о себе. Мои лекарства важны, и я верю, что именно они мне помогают», — говорит исполнительница.

В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес тяжелое аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку, а в 2017 пересадили почку.

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