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23 минуты назад

Канье Уэст обратился в полицию из-за драки с папарацци

Lenta.ruиещё 1

Американский рэпер Канье Уэст подал жалобу в полицию на папарацци после того, как они преследовали его и спровоцировали на драку. Об этом пишет Page Six.

Канье Уэст обратился в полицию из-за драки с папарацци
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник в полиции сообщил изданию, что папарацци, предположительно, «вступили в словесную перепалку с [Уэстом] и спровоцировали его на драку». Впоследствии музыкант и люди, которые в то время «тусовались с ним», отправились в участок шерифа, чтобы попросить о помощи. На данный момент ведется расследование инцидента, никаких арестов произведено не было.

Это уже второй подобный случай, который произошел с Уэстом, за последние несколько недель. В конце января в сети также появился ролик, на котором можно увидеть, как музыкант разговаривает с двумя незнакомцами, пока они и сам артист находятся в своих автомобилях. Он просит не снимать его, когда проводит время с детьми. В какой-то момент Уэст выходит из машины, отбирает телефон у женщины и швыряет его. В результате инцидента исполнитель стал подозреваемым в расследовании дела о нанесении побоев.

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