Лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев объяснился после жалобы полицейского на неприличный жест. Об этом сообщает НСН.

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Музыкант утверждает, что его не задерживали из-за инцидента с сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он находится дома.

«Никакого задержания не было, было получение объяснения в СК, потому что один из сотрудников написал рапорт о том, что я якобы показал ему неприличный жест. Но поскольку никаких неприличных жестов не было, доказательств нет, то и никакого продолжения это дело не получило», — заявил Кортнев.

Он также прокомментировал срыв своего концерта в Новосибирске. По мнению артиста, это произошло из-за его позиции по поводу спецоперации. Кортнев не видит других поводов для отмены его выступления.