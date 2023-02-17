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14 минут назад

Кортнев объяснился после жалобы полицейского на неприличный жест

Lenta.ruиещё 2

Лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев объяснился после жалобы полицейского на неприличный жест. Об этом сообщает НСН.

Кортнев объяснился после жалобы полицейского на неприличный жест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант утверждает, что его не задерживали из-за инцидента с сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он находится дома.

«Никакого задержания не было, было получение объяснения в СК, потому что один из сотрудников написал рапорт о том, что я якобы показал ему неприличный жест. Но поскольку никаких неприличных жестов не было, доказательств нет, то и никакого продолжения это дело не получило», — заявил Кортнев.

Он также прокомментировал срыв своего концерта в Новосибирске. По мнению артиста, это произошло из-за его позиции по поводу спецоперации. Кортнев не видит других поводов для отмены его выступления.

Ранее в пятницу, 17 февраля, ряд СМИ сообщил, что музыканта задержали в Новосибирске. Пресс-атташе Кортнева заявил, что задержание произошло по причине задымления, возникшего рядом с местом, где 14 февраля проходил концерт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. По его словам, сначала в клубе погас свет, а затем на место событий прибыли сотрудники полиции и пожарные. Концерт доиграть не удалось. Позже Кортнева и Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Шоу-бизнес,Алексей Кортнев,
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