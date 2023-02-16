Маликов назвал способ сделать жизнь женщины краше

Певец Дмитрий Маликов в интервью «Московскому комсомольцу» поделился способом сделать жизнь женщины краше. По его словам, весь секрет в музыке, особенно в его песнях.

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«Восторг, восхищение женщинами — это очень важно. Их это заряжает и делает их жизнь краше — в этом тоже моя миссия», — сказал Маликов.

Он отметил, что музыка бывает «очень легка, приятна и беззаботна». Также певец указал, что многие девушки, которые росли на его песнях уже стали мамами и даже бабушками, но продолжают слушать его композиции.