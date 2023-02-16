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38 минут назад

Маликов назвал способ сделать жизнь женщины краше

Елена Прошина

Певец Дмитрий Маликов в интервью «Московскому комсомольцу» поделился способом сделать жизнь женщины краше. По его словам, весь секрет в музыке, особенно в его песнях.

Маликов назвал способ сделать жизнь женщины краше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Восторг, восхищение женщинами — это очень важно. Их это заряжает и делает их жизнь краше — в этом тоже моя миссия», — сказал Маликов.

Он отметил, что музыка бывает «очень легка, приятна и беззаботна». Также певец указал, что многие девушки, которые росли на его песнях уже стали мамами и даже бабушками, но продолжают слушать его композиции.

Кроме того Маликов рассказал, как предпочитает отдыхать. По его словам, расслабляться ему помогает спорт, он по-прежнему играет в футбол и теннис. А вот вариант отдыха с просмотром сериалов ему не нравится.

Шоу-бизнес,Дмитрий Маликов,
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