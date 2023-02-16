В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
42 минуты назад

Семья Брюса Уиллиса раскрыла его диагноз

Елена Прошина

Близкие знаменитого актера Брюса Уиллиса сообщили, что у него диагностирована лобно-височная деменция. Об этом пишет РИА «Новости».

Семья Брюса Уиллиса раскрыла его диагноз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Семья напомнила, что весной прошлого года рассказала журналистам о предварительном диагнозе, поставленном Брюсу. По данным врачей, у него наблюдалась афазия.

Вместе с тем, состояние актера постепенно ухудшалось. Врачи поставили новый, более точный диагноз. Они диагностировали у него лобно-височную деменцию, уточнили родные Уиллиса.

Родственники актера пояснили, что болезнь прогрессирует. Они добавили, что в настоящее время лекарств от этого заболевания нет.

Семья выразила надежду на то, что внимание средств массовой информации поможет привлечь внимание к этому тяжелому заболеванию.

Необходимо, чтобы специалисты изучили эту болезнь, исследовали ее, резюмировали близкие актера.

Шоу-бизнес,Брюс Уиллис,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий