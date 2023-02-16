Семья Брюса Уиллиса раскрыла его диагноз

Близкие знаменитого актера Брюса Уиллиса сообщили, что у него диагностирована лобно-височная деменция. Об этом пишет РИА «Новости».

Семья напомнила, что весной прошлого года рассказала журналистам о предварительном диагнозе, поставленном Брюсу. По данным врачей, у него наблюдалась афазия.

Вместе с тем, состояние актера постепенно ухудшалось. Врачи поставили новый, более точный диагноз. Они диагностировали у него лобно-височную деменцию, уточнили родные Уиллиса.

Родственники актера пояснили, что болезнь прогрессирует. Они добавили, что в настоящее время лекарств от этого заболевания нет.

Семья выразила надежду на то, что внимание средств массовой информации поможет привлечь внимание к этому тяжелому заболеванию.