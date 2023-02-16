Большой концерт Глюкозы в Москве неожиданно отменили

«До последнего готовилась изо всех сил. Но, к сожалению, завтра наша встреча с вами не состоится. Мой концерт 17 февраля в Crocus City Hall придется перенести. Я очень-очень сожалею об этом. Но, к сожалению, не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все-таки у нас все получится. Но, к сожалению, вот так», — сказала в видео певица.