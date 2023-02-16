Большой концерт Глюкозы в Москве неожиданно отменили

Концерт певицы Глюкозы (Наталья Ионова) в Crocus City Hall 17 февраля неожиданно отменили. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщила сама исполнительница.
По словам Глюкозы, она до последнего надеялась, что концерт состоится.
«До последнего готовилась изо всех сил. Но, к сожалению, завтра наша встреча с вами не состоится. Мой концерт 17 февраля в Crocus City Hall придется перенести. Я очень-очень сожалею об этом. Но, к сожалению, не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все-таки у нас все получится. Но, к сожалению, вот так», — сказала в видео певица.
Она отметила, что не отчаивается и верить, что в скором времени сможет провести концерт. Глюкоза поблагодарила всех поклонников за понимание и поддержку, пообещав сообщить о новой дате выступления «совсем скоро». При этом причину отмены концерта она не назвала.