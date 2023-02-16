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36 минут назад

Кортнев прокомментировал задержание полицией

Илья Родин

Певец Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», рассказал в интервью ТАСС, что инцидент с полицией Новосибирска благополучно завершился.

Кортнев прокомментировал задержание полицией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в интернете появились сообщения о конфликте между музыкантом и сотрудниками правоохранительных органов Новосибирска. Причиной инцидента явилось то, что Кортнев якобы показал полицейским неприличный жест.

Певец подтвердил, что полиция действительно задержала его. Вместе с тем, добавил он, ничего ужасного не произошло, «инцидент исчерпан».

Стало известно о задержании Алексея Кортнева

Кортнев уточнил, что протокол в отделе на него не составили, все завершилось благополучно.

Ранее сообщалось, что московская полиция за мелкое хулиганство задержала Олега Эйдельштейна, внебрачного сына известного политика Владимира Жириновского.

Шоу-бизнес,Олег Эйдельштейн,Алексей Кортнев,Владимир Жириновский,
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