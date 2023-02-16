Ольга Орлова пошутила про выбор няни для новорожденной дочери

Телеведущая и певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram снимок новорожденной дочки Ани в колыбельной, на которую смотрит их собака. Звезда "Дома-2" пошутила, что вопрос с няней для девочки можно считать решенным.

Фото: olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Вопрос с няней решен, я считаю", - посмеялась Орлова.

Она подчеркнула, что все ее домашние животные - кот и четыре собаки - положительно отреагировали на появление нового члена семьи.

45-летняя исполнительница 6 февраля родила дочь Анну от своего супруга по имени Валерий. Ольга Орлова рассказывала, что впервые встретилась с будущим мужем, который на 10 лет старше, в ресторане в Москве и несколько месяцев присматривалась к нему. Певица только в декабре 2021 года призналась, что стала женой бизнесмена, однако артистка по-прежнему скрывает его фамилию.