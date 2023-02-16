Тима Белорусских отбыл срок за хранение запрещенных веществ

Белорусский поп-исполнитель Тима Белорусских отбыл наказание за хранение запрещенных веществ.
Такой вывод можно сделать из нового поста Белорусских в социальных сетях, в котором он анонсировал свой гастрольный тур по России и большой концерт в VK Stadium.
"Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!" - написал артист.
Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами.
Ранее сообщалось, что актера Махача Мухайдинова задержали по подозрению в педофилии. 53-летнего мужчину подозревают в неоднократно совершенных развратных действиях по отношению к нескольким несовершеннолетним ученицам частной школы, где он преподавал музыку.