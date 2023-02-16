Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене всех концертов

Певец Александр Новиков прокомментировал в Telegram-канале слухи об отмене всех своих выступлений в 2023 году.

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Новиков возмутился слухам, заявив, что не отменял свои концерты. Артист уточнил, что только отказался от участия в шоу «Три аккорда» и проведения юбилейного концерта в Москве. Мероприятие должно было пройти 31 октября 2023 года в Крокус Сити Холле. Как заявил музыкант, запланированные выступления в других городах состоятся.

Новиков добавил, что не хочет участвовать в развлекательных мероприятиях в 2023 году. Он объяснил, что ему «не до веселухи».