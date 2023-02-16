Рианна потратила $500 тысяч на аренду дома в Аризоне перед Супербоулом

Певица Рианна, выступившая на Супербоуле, на шесть дней перед концертом арендовала пятикомнатный дом, который обошелся ей более чем в $500 тысяч. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Рианна жила в квартире с пятью спальнями в 30 км от стадиона State Farm, где прошло шоу. Дом почти в 600 кв.м. включает две гостиные, частный тренажерный зал и офис. На территории располагается большой бассейн со водопадом, игровая площадка и барная зона. Аренда особняка стоит $85 тыс. за ночь, что означает, что ее 6-дневное пребывание обошлось певице примерно в $510 тысяч.

Однако за выступление на Супербоуле исполнительнице не заплатили. Во время выступления исполнительница продемонстрировала округлившийся живот и подтвердила слухи о второй беременности. После выступления представитель Рианны подтвердил журналистам, что звезда ждет второго ребенка. Первого сына певица родила совсем недавно — в мае 2022 года.