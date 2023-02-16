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1 час назад

Сергей Лазарев объяснил свое нежелание жениться

Мослентаиещё 1

Свое нежелание жениться объяснил в беседе с музыкальным продюсером Арманом Давлетяровым певец Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев объяснил свое нежелание жениться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я, может, скажу ужасную вещь. Для меня институт брака — это некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары. Когда оба свободны, всегда есть ощущение, что они могут потерять», — отметил артист.

По мнению Лазарева, свадьба — это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет людей. «А я свободный, ветреный и влюбчивый», — заявил он.

Найти спутника жизни можно только методом проб и ошибок, считает певец. Он признался, что не верит в безоблачную любовь. Любви, по его опыту, всегда сопутствуют сложности и проблемы.

Лазарев рассказал, что его родители разошлись, когда ему было пять лет.

«Отец ушел в другую семью. Был сложный период. Мы жили совсем небогато. Конечно, не хватало мне присутствия папы. Очень редко мы виделись. Папа с мамой не должны быть врагами. И это не должны видеть дети», — поделился артист.

Ранее свое нежелание выходить замуж объяснила певица Лолита Милявская. «Ни один мужик не сможет дать мне столько любви, сколько даете вы!» — обратилась она к фолловерам.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Сергей Лазарев,
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