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13 минут назад

Актера из "Папиных дочек" обвинили в домогательствах к ребенку

Газета.Ruиещё 2

Актера из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махача Мухайдинова обвинили в домогательствах к ребенку. Об этом сообщает Life.ru.

Актера из "Папиных дочек" обвинили в домогательствах к ребенку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Утверждается, что заявление в полицию на 52-летнего Махача Мухайдинова написала директор частной семейной школы в Раменском, где актер работает преподавателем музыки. Директор заявила, что актер давал ее 9-летней дочке индивидуальные уроки, на одном из которых якобы совершил насильственные действия сексуального характера. В школу приезжали полицейские, сейчас по факту заявления проводится проверка.

Мухайдинов несколько лет был бас-гитаристом рок-группы "Земляне", играл эпизодические роли в сериалах: охранника в "Папиных дочках", медбрата в "Моей прекрасной няне", повара ресторана в "Рублевке Live".

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