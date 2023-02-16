Актера из "Папиных дочек" обвинили в домогательствах к ребенку

Актера из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махача Мухайдинова обвинили в домогательствах к ребенку. Об этом сообщает Life.ru.

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Утверждается, что заявление в полицию на 52-летнего Махача Мухайдинова написала директор частной семейной школы в Раменском, где актер работает преподавателем музыки. Директор заявила, что актер давал ее 9-летней дочке индивидуальные уроки, на одном из которых якобы совершил насильственные действия сексуального характера. В школу приезжали полицейские, сейчас по факту заявления проводится проверка.