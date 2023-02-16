В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
28 минут назад

«Будто меня не существовало»: Анна Седокова рассказала, как над ней издевались участницы группы «ВИА Гра»

Popcake.tv

Анна Седокова несколько лет проработала в коллективе «ВИА Гра», но потом занялась сольной карьерой. Звезда вспоминает работу в группе с болью, ведь там все было не слишком сладко. Вчера Аня выпустила клип на песню «Не оставляй меня, любимый», в котором переоделась в некоторых участниц команды.

Седокова рассказала об издевательствах участниц группы «ВИА Гра»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

А позже она ответила на вопросы подписчиков о тех, с кем работала. По словам Ани, она ни с кем не контактировала после своего ухода. По ее словам, «ее будто не существовало». О ней просто все забыли.

По словам Седоковой, однажды ей писала Надежда Грановская, но это было лишь раз. Аня уточнила, что она дружила с Татьяной Найник. Однако и с ней они «потерялись». Хотя именно Таня была ее свидетельницей на первой свадьбе. Аня даже извинилась перед Таней за то, что рассказала про их отношения в одном из недавних интервью.

Сейчас Седокова – успешная певица. Она говорила о том, что очень хотела петь песню «Не оставляй меня, любимый», но не могла перешагнуть через себя, чтобы поговорить с Константином Меладзе о правах на нее. В итоге она все-таки сделала это.

Шоу-бизнес,Татьяна Найник,Надежда Грановская,Константин Меладзе,Анна Седокова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители