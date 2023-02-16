Седокова рассказала об издевательствах участниц группы «ВИА Гра»

Анна Седокова несколько лет проработала в коллективе «ВИА Гра», но потом занялась сольной карьерой. Звезда вспоминает работу в группе с болью, ведь там все было не слишком сладко. Вчера Аня выпустила клип на песню «Не оставляй меня, любимый», в котором переоделась в некоторых участниц команды.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

А позже она ответила на вопросы подписчиков о тех, с кем работала. По словам Ани, она ни с кем не контактировала после своего ухода. По ее словам, «ее будто не существовало». О ней просто все забыли.

По словам Седоковой, однажды ей писала Надежда Грановская, но это было лишь раз. Аня уточнила, что она дружила с Татьяной Найник. Однако и с ней они «потерялись». Хотя именно Таня была ее свидетельницей на первой свадьбе. Аня даже извинилась перед Таней за то, что рассказала про их отношения в одном из недавних интервью.