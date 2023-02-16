ТВ-3 убрал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». На это в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» обратила внимание журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая опубликовала кадры из 10 серии второго сезона, в которой Брежнева сыграла саму себя.

«По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным», — подчеркнула она.

Собчак отмечает, что на стриминговых платформах серия доступна в полном варианте. Телеканал ТВ-3 пока никак не комментировал свое решение удалить украинскую певицу из сериала.