Любовный гороскоп на 18 февраля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Звезды советуют вам в этот день побыть эгоистом. Особенно в том случае, если в настоящий момент вы одиноки. Самое время посвятить себе - и в физическом плане, и в духовном. ТЕЛЬЦЫ Если любимый человек будет готов совершить ошибку, постарайтесь оградить его от этого. Звезды говорят, от этого будут зависеть ваши дальнейшие отношения в целом. БЛИЗНЕЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, в эту субботу не сидите дома. Звезды говорят: чем активнее вы проведете этот день, тем больше будет шансов на появление в вашей жизни второй половинки. РАКИ 18 февраля вы должны прислушиваться только к собственным ощущениям. Если они будут разниться с тем, к чему призывает вас партнер, откажите ему. Мягко, но безапелляционно. ЛЬВЫ Кто был никем, тот станет... вашей второй половинкой. Во всяком случае, звезды говорят, в этот день судьба может подкинуть вам сюрприз. Примите его с благодарностью 18 февраля. ДЕВЫ В этот день вы можете как вывести отношения на новый уровень, так и окончательно их разрушить. Все будет зависеть от вашего настроя, говорят звезды. И советуют вам 18 февраля подумать раз 100, прежде чем объявлять о своем решении. ВЕСЫ Даже если избранник будет противиться вашему вмешательству в его дела, не пасуйте. Звезды говорят, от вашей настойчивости 18 февраля будут зависеть в том числе и ваши взаимоотношения. СКОРПИОНЫ 18 февраля любимый человек может вас раздражать. Да, с вами такое бывает (хоть это и не норма). Постарайтесь провести этот день в одиночестве, чтобы не испортить отношения на ровном месте. СТРЕЛЬЦЫ Если 18 февраля вы отнесетесь несерьезно к просьбам (даже самым мелким) избранника, последствия такого поведения могут быть самыми плачевными, предупреждают звезды. И призывают вас проявить чуткость и заботу в эту субботу. КОЗЕРОГИ Не стремитесь провести этот день вместе с любимым человеком. Если у каждого из вас будут свои дела - тем лучше. Звезды говорят, так у вас появится возможность спокойно покопаться в своей душе. А это вам крайне необходимо. ВОДОЛЕИ Если вы находитесь в ссоре с партнером, в эту субботу должны сделать первый шаг. Во всяком случае, звезды предупреждают: если вы этого не сделаете, потом пожалеете. РЫБЫ Оставьте назидательный тон, призывают звезды. 18 февраля вы должны помочь избраннику таким образом, чтобы он не чувствовал себя должным. В противном случае грош цена будет вашей поддержке. Фото: unsplash.com