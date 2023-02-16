Канал ТВ-3 вырезал сцену с певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая отметила, что без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованному ею видео, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с артисткой.

— Брежнева появилась в 10-й серии второго сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным, — написала Собчак в Telegram-канале.

Брежнева раскритиковала российскую спецоперацию на Украине. Она стала помогать в разгрузке грузовиков с вещами и продуктами для украинских беженцев в Польше.