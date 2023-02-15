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52 минуты назад

Super: Джиган лечится в частной психиатрической клинике

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Джиган проходит курс лечения в частной психиатрической клинике «Роса», пишет Super.Ru.

СМИ: Джиган лечится в частной психиатрической клинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники СМИ изучили снимки Джигана из больницы и сопоставили с фотографиями на официальном сайте клиники «Роса». Журналисты отметили, что интерьер и другие детали во многом совпадают. Больница специализируется на детокс-программах, лечении психологических и психиатрических заболеваний, пациентам помогают реабилитироваться после перенесенных нервных срывов и депрессивных состояний. Также в клинике помогают избавиться от алкогольной, никотиновой и наркологической зависимости.

Ранее Джигана заподозрили в получении гражданства Израиля.

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