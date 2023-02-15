СМИ: Джиган лечится в частной психиатрической клинике

Сотрудники СМИ изучили снимки Джигана из больницы и сопоставили с фотографиями на официальном сайте клиники «Роса». Журналисты отметили, что интерьер и другие детали во многом совпадают. Больница специализируется на детокс-программах, лечении психологических и психиатрических заболеваний, пациентам помогают реабилитироваться после перенесенных нервных срывов и депрессивных состояний. Также в клинике помогают избавиться от алкогольной, никотиновой и наркологической зависимости.