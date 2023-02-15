Анна Заворотнюк перестала упоминать о тяжелобольной матери

Несколько месяцев назад Анна Заворотнюк рассказала о своем переезде в Дубай, где муж модели получил работу. Первое время дочь Анастасии Заворотнюк страдала от плохого самочувствия, но теперь окончательно справилась с акклиматизацией и вовсю наслаждается пребываним в курортной стране.

Фото: соцсети соцсети

Анна проводит время на пляжах и в кафе, выгуливает откровенные наряды и демонстрирует подписчикам постройневшую фигуру в бикини.

Подписчики заметили, что красотка совсем перестала упоминать в соцсетях оставшихся в России родных. Анна больше не говорит о страдающей от онкологии матери, младших брате и сестре. Блогер даже проигнорировала день рождения своего отчима Петра Чернышева, недавно отметившего 52-летие.