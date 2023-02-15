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15 минут назад

Иосиф Пригожин назвал "блестящим" дебютное выступление Загитовой

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с news.ru оценил дебютное выступление фигуристки Алины Загитовой совместно с певицей Zivert.

Пригожин назвал "блестящим" дебютное выступление Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В контексте того, что я услышал, это просто блестяще. Красивая, умная, да еще и талантливая. Меня в этом исполнении абсолютно ничего не смутило. Тем более для парного вокального катания все находится в полном соответствии», — пошутил Пригожин.

Загитова на Олимпийских играх — 2018 завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова ответила критикам после своего вокального дебюта.

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