Пригожин назвал "блестящим" дебютное выступление Загитовой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с news.ru оценил дебютное выступление фигуристки Алины Загитовой совместно с певицей Zivert.
«В контексте того, что я услышал, это просто блестяще. Красивая, умная, да еще и талантливая. Меня в этом исполнении абсолютно ничего не смутило. Тем более для парного вокального катания все находится в полном соответствии», — пошутил Пригожин.
Загитова на Олимпийских играх — 2018 завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее Загитова ответила критикам после своего вокального дебюта.