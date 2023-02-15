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31 минуту назад

Гуф отказался от боя с Александром Емельяненко

Lenta.ru

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отказался от поединка с бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. Об этом музыкант написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Гуф отказался от боя с Александром Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнитель удивился вызову на бой из-за шутки про Емельяненко, которую он опубликовал ранее, подписав фото бойца: «Сфоткай так, будто я умею радоваться жизни без алкоголя».

«Опять где-то не так пошутил? Я всю дорогу на респекте к Саньку! Но прикольно. [Менеджер Емельяненко Никита] Бурчак, объясни, чем задел?» — написал Гуф.

Ранее в разговоре с «РБК Спорт» менеджер Емельяненко ответил на шутку рэпера и предложил ему поединок.

«Я думал, Гуф умер, а он еще и шутить про Сашу пытается. Может, раз он такой смелый, и перчатки примерит? Судя по последним фоткам, он уже к тяжам [тяжеловесам] приблизился», — сказал он.

Бурчак также призвал Долматова показать, «кто тут смелый тру-рэпер»: «Или только на "Пуделя" может бочку гнать?»

В начале января Гуф выпустил трек, в котором сравнил своего коллегу Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с пуделем, ответив таким образом на оскорбления исполнителя спустя несколько месяцев после релиза GUF DISS.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Гуф,Александр Емельяненко,
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