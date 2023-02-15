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30 минут назад

Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей

Lenta.ru

Простоявший 40 лет в пустыне Нью-Мексико самолет американского певца и актера Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
Фото: lenta.rulenta.ru

Транспортное средство Lockheed 1329 Jetstar, выпущенное в 1962 году, было выставлено на торги в честь 88-ой годовщины дня рождения исполнителя. На аукционе также присутствовала бывшая жена музыканта — 77-летняя Присцилла Пресли. Первоначальная стоимость самолета составляла 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). Однако покупатель (имя и фамилия неизвестны), который сделал ставку по телефон, предложил 260 тысяч долларов (19,3 миллиона рублей).

Отмечается, что из-за длительного пребывания на солнце на внешней стороне самолета облезла краска, а также выбито окно. В то же время утверждается, что салон выглядит как новый. Так, пассажирские сиденья обиты красным бархатом, а стены и пол покрыты красным ковром. Кроме того, внутри судна присутствуют телевизор, видеомагнитофон RCA, кассетный аудиоплеер, а также разъемы для наушников с элементами управления звуком на каждом кресле.

Известно, что Пресли купил данный самолет 22 декабря 1976 года и передвигался на нем во время турне вместе с еще двумя частными самолетами, которые находились у него в собственности.

В январе американская телезвезда Ким Кардашьян купила ювелирное украшение, которое носила покойная принцесса Диана, за 13 миллионов рублей. Так, бизнесвумен приобрела колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard, которое покрыто множеством аметистов и бриллиантов.

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