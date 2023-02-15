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1 час назад

Меладзе оценил перспективы Загитовой в шоу-бизнесе

Никита Бородкин

Певец Валерий Меладзе оценил перспективы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве певицы после ее дебюта с Zivert на «ЦСКА Арене». Как сообщает Sport24, музыкант назвал прекрасным стремление человека петь.

Меладзе оценил перспективы Загитовой в шоу-бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Меладзе, если Загитова будет и дальше выступать, то это будет интересно зрителям, хоть ей и придется много работать над выбором песен и своими навыками.

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«Я всегда рад новым лицам. Ждем от Алины новых хитов», — добавил он.

Напомним, что 14 февраля 20-летняя спортсменка спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Загитова приостановила свою спортивную карьеру в 2019 году. Россиянка является золотым медалистом чемпионата мира 2019 года, чемпионкой первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Госдума,
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