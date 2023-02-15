Меладзе оценил перспективы Загитовой в шоу-бизнесе

Певец Валерий Меладзе оценил перспективы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве певицы после ее дебюта с Zivert на «ЦСКА Арене». Как сообщает Sport24, музыкант назвал прекрасным стремление человека петь.

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По мнению Меладзе, если Загитова будет и дальше выступать, то это будет интересно зрителям, хоть ей и придется много работать над выбором песен и своими навыками.

«Я всегда рад новым лицам. Ждем от Алины новых хитов», — добавил он.