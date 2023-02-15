В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

Россияне неоднозначно восприняли новый образ Киркорова

Елена Прошина

Филипп Киркоров представил новый клип на песню «Если ты уйдешь», где он предстал в непривычном образе. Зрители разделились во мнениях насколько певцу идет преображение, пишет портал «Слово и дело».

Россияне неоднозначно восприняли новый образ Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композиция стала саундтреком к новому фильму режиссера Николя Лебедева «Нюрнберг». В клипе Киркоров предстал с длинными светлыми волосами. Романтический облик прекрасно дополняет красивую балладу. Многие сравнили артиста с Иисусом Христом.

«Как красиво Филиппу со светлыми глазами! Еще бы гнусную бороденку убрать»; «Что за образ Иисуса?»; «Неужели он вернулся! Вот это я понимаю Киркоров!» - написали поклонники.

Однако не все остались в восторге от внешнего вида певца. Многие признали, что ему не идет светлый цвет волос. Кто-то даже сравнил его со Светланой Лободой, только с бородой.

Ранее Киркоров откровенно рассказал, что сделал пластическую операцию, чтобы улучшить внешний вид. Он также прибегнул к хирургическому вмешательству, чтобы похудеть.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Филипп Киркоров,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители