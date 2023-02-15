Россияне неоднозначно восприняли новый образ Киркорова

Филипп Киркоров представил новый клип на песню «Если ты уйдешь», где он предстал в непривычном образе. Зрители разделились во мнениях насколько певцу идет преображение, пишет портал «Слово и дело».

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Композиция стала саундтреком к новому фильму режиссера Николя Лебедева «Нюрнберг». В клипе Киркоров предстал с длинными светлыми волосами. Романтический облик прекрасно дополняет красивую балладу. Многие сравнили артиста с Иисусом Христом.

«Как красиво Филиппу со светлыми глазами! Еще бы гнусную бороденку убрать»; «Что за образ Иисуса?»; «Неужели он вернулся! Вот это я понимаю Киркоров!» - написали поклонники.

Однако не все остались в восторге от внешнего вида певца. Многие признали, что ему не идет светлый цвет волос. Кто-то даже сравнил его со Светланой Лободой, только с бородой.