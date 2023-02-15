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1 час назад

Стало известно о проблемах Аллы Пугачевой с голосом

Lenta.ru

Стало известно о проблемах 73-летней российской исполнительницы Аллы Пугачевой с голосовыми связками. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на социальные сети звезды.

Стало известно о проблемах Аллы Пугачевой с голосом
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, певица опубликовала ролик, который встревожил ее поклонников. На видео Пугачева не появляется перед камерой, однако за кадром слышно, что исполнительница, ведя диалог со своими детьми, хрипит и говорит через силу.

В сентябре прошлого года стало известно, что артистка покинула Россию и вместе с младшими детьми, близнецами Лизой и Гарри, переехала в Израиль.

Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

Ранее артист Филипп Киркоров в ходе шоу «Маска» рассказал о запрете песни «Все могут короли», которую исполняла эстрадная певица Алла Пугачева.

«Это такая инсайдеровская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи ЛеонЛеонида Дербенева, то ее сразу везде запретили», — заявил музыкант.

Шоу-бизнес,Леонид Дербенев,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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