Киркоров удивил реакцией на встречу с бывшим мужем Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачевой не смог наладить отношения с какой-либо другой женщиной. С тех времен он твердо закрепился в статусе холостяка.

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Поныне артист занимается творчеством, воспитанием детей от суррогатной матери. И совершенно не думает о поисках любимой женщины. Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Они пробыли в браке почти десять лет. С 1994 до 2005 года. До него примадонна была замужем за Евгением Болдиным. Удивительный факт: третий и четвертый муж исполнительницы отлично ладят меж собой.