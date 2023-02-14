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1 час назад

Джиган прокомментировал слухи о разводе с Оксаной Самойловой

Ovideo.ru

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный, как Джиган, провел вместе со своей семьей последние несколько месяцев за границей. Лишь недавно звездное семейство вернулось в Москву. Впрочем, оказавшись в российской столице, ребята перестали выходить на связь, заставив своим поклонников серьезно переживать.

Джиган прокомментировал слухи о разводе с Оксаной Самойловой
Фото: соцсетисоцсети

Первой к своей многомиллионной аудитории обратилась Оксана Самойлова, которая попросила ни о чем ее не спрашивать. Чуть позже на связь вышел и сам Джиган, появившийся перед аудиторией в больнице с травмами.

Рэпер показал ногу в синяках, а также продемонстрировал, что с трудом передвигается и держится за опору. Артист заявил, что его госпитализировали в лечебное учреждение после поединка на ринге, но всех подробностей раскрывать он не стал.

Впрочем, многие фолловеры не поверили Джигану, памятуя о его прошлых «загулах». Фанаты решили, что Денис снова попал в переделки, пострадав сам и поставив их с Оксаной брак под угрозу. Многие задались вопросом, почему Самойлова не находится рядом с Устименко-Вайнштейном в больнице, а развлекается с родными и упорно тренируется в спортивном зале, куда она, по собственным наблюдениям, ходит, когда сильно нервничает.

Впрочем, сам же Джиган решил пресечь все пересуды о разводе с Оксаной и прокомментировал слухи о расставании.

«А кто сказал, что будет легко? Да, кстати, я просто лечу все травмы. Все у нас в семье хорошо!», - заявил Джиган.

Далеко не все фанаты поверили словам Дениса, поскольку пару лет назад звездные супруги уже находились на грани расставания. Тогда артист ушел в «загул» в США, отмечая рождение сына. Он веселился в компании друзей и незнакомых девушек, пока Оксана была одна с детьми. В итоге Самойлова улетела в Россию и подала на развод, но Джигану удалось вымолить прощение у супруги и избежать расставания.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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