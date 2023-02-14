Звезда «Дома-2» Саша Черно сделала пластическую операцию

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно изо дня в день откровенничает с подписчиками обо всем на свете. На тему внешности она рассуждает особенно часто и искренне. Так, все фанаты знают о многолетней борьбе Саши с лишним весом и радовались вместе с ней, когда в прошлом году девушка объявила, что похудела на 55 кг при стартовых 170 кг. Хотя и критиковали за то, что она прибегала к помощи хирургов (например, теледива делала резекцию желудка). С тех пор Сашу беспокоит другая проблема — обвисшая кожа, от которой девушка тоже планирует полностью избавиться.

Фото: соцсети соцсети

Сегодня участница телестройки вышла на связь с подписчиками из кабинета пластического хирурга и сообщила, что пришла на липосакцию подбородка. Саша показала видео, в котором на ее лице уже сделана разметка, и анонсировала значительные перемены во внешности.

«Все, мы пошли, скоро у меня будет все намного-намного меньше, следите за сторис, за моим подбородком красивым, скоро выйду на связь».

После операции Саша написала, что чувствует себя очень плохо и на связь выйдет завтра. К тому же она уточнила, что в этот раз объем работы у хирурга был больше, чем в августе прошлого года, так как она «убирала еще и щеки».